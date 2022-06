Cristian Minoggio Re della Sfadiàa FOTO E VIDEO

In 1 ora, 57' 57" Cristian Minoggio si è aggiudicato questa mattina la Sfadiàa. Una bella giornata di sole ha fatto da cornice, a Craveggia, alla settima edizione della corsa in montagna, valida per il Trofeo Bonzani (dedicato a Graziano, compianto capostazione della Piana, volontario dell'Aib, prematuramente scomparso).

Seconda piazza per il vigezzino Diego Ramoni; terzo Alessandro Losa.

Tre i suggestivi percorsi di gara: la 19 chilometri, con 1500 metri di dislivello, da Craveggia, fino alla Cima Trubbio: la più impegnativa. Molto suggestiva per i luoghi alpini attraversati anche la 11 chilometri, con 700 metri di dislivello, salita alla Colma di Craveggia e ritorno. Infine il minigiro di 3 chilometri per le frazioni di Craveggia. Cinquantanove gli atleti che si sono cimentati nella 19 chilometri; 52 nella 11; e 25 nel minigiro. “Siamo molto soddisfatti per la riuscita della gara, un grazie va a tutti i volontari - e sono davvero tanti - che hanno permesso la riuscita della manifestazione in ricordo di Graziano Bonzani, un caro amico della Valle Vigezzo” dichiara Paolo Terruggia, presidente del comitato organizzatore.