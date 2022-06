Rischio tensioni, annullato ad Anzère il Biker Show delle Alpi

Il comune di Ayent, di cui fa parte Anzère, ha rinunciato a ospitare sul suo territorio l'Alpes Biker Show, raduno di motociclisti. L’Amministrazione comunale del piccolo paese vallesano ha rimarcato di “non poter assicurare che questo evento si svolga con gioia e buon umore”. Il presidente di Ayent Christophe Beney, ha dichiarato: "A marzo, le autorità comunali hanno dato il via libera agli organizzatori per l'Alpes Biker Show che si terrà ad Anzère. La dinamica è cambiata notevolmente e abbiamo deciso di ritirare questa autorizzazione”.

Ricorda la sparatoria di maggio a Ginevra e il processo a Berna, che ha coinvolto 22 imputati dei clan rivali Hells Angels e Bandidos, accusati di aver partecipato a una guerra tra bande nel maggio 2019 a Belp, nonché la costituzione delle due bande in Vallese.

Per prendere la sua decisione, l'amministrazione comunale si sarebbe basata sulle informazioni fornite dalla polizia cantonale e sui colloqui con i due gruppi di motociclisti.



“Abbiamo analizzato tutti gli elementi e allo stato attuale delle cose non possiamo garantire che questo evento si svolga con gioia e buon umore”, si rammarica Christophe Beney. Il presidente sottolinea che il Comune non vuole correre il rischio che si verifichino scontri ad Anzère.

“È con tristezza che annunciamo che le autorità del Comune di Ayent hanno ritirato la nostra autorizzazione alla manifestazione”, si legge sulla pagina Facebook dell'evento. Se l'organizzatore dice "capire e sostenere" questa decisione, si rammarica "del clima ansioso" creato dagli articoli di stampa. È allo studio un nuovo progetto per il 2023.