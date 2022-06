In giro con l'auto sottoposta a fermo amministrativo: denunciata una donna

Una donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Santa Maria Maggiore. Durante un controllo del traffico la sua vettura risultava sottoposta recentemente a fermo amministrativo, a causa di una contravvenzione. La signora, incurante del divieto di utilizzare il mezzo, è stata pizzicata alla guida dagli uomini dell’Arma mentre si recava in giro per il centro abitato. Inevitabile la denuncia per violazione dei sigilli.