Designer sudcoreani in visita alla Manifattura di Domodossola

La Manifattura di Domodossola ha ricevuto la visita di un folto gruppo di designer sudcoreani di Hyundai Transys, Kia e Genesis.

''La collaborazione tra la società della famiglia Polli e i leader del settore automobilistico di Seoul è iniziata alcuni anni fa con un ambizioso progetto riguardante la realizzazione degli interni di una concept car a guida autonoma. Il filo conduttore è stato un tema di grande attualità: la riduzione dell’impatto ambientale grazie alla minimizzazione degli sprechi. Manifattura di Domodossola, utilizzando pelli sostenibili, ha realizzato due intrecci che sono stati impiegati dai designer per decorare i sedili'' spiegano alla Manifattura che ha sede a Villadossola.

Il team sudcoreano ha potuto vedere dal vivo gli antichi telai su cui sono stati realizzati gli interni della loro automobile. “È stato un onore per noi ricevere questa visita, poter raccontare la nostra storia centenaria e aprire le porte non solo della nostra azienda, ma dello splendido territorio in cui siamo nati e cresciuti” afferma la famiglia Polli.

L’auto futuristica di Hyundai Transys è stata esposta allo Spazio Lineapelle per tutta la durata del Fuori Salone a Milano.