Coachellula: Festival tra musica, solidarietà e divertimento

L'associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo (D.O.M.O) presenta "Coachellula 2024", un evento musicale dedicato alle band emergenti del territorio, che si terrà sabato 25 maggio 2024 dalle ore 18.00 presso l'area feste di Trontano. Questo festival non è solo un'opportunità per godersi la musica, ma anche per diffondere consapevolezza sull'importanza della donazione di cellule staminali.

Coachellula nasce nel 2019 come idea durante uno degli incontri dell'associazione, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e sensibilizzarli sulla donazione di midollo osseo. Il nome del festival deriva dal celebre Coachella Music Festival, un evento di livello mondiale che unisce moda e musica, e l'idea di unire questa atmosfera con il concetto di "cellula staminale" ha dato vita a Coachellula.

Nonostante le sfide legate alla pandemia, l'associazione ha continuato a lavorare per organizzare l'edizione del 2023 e ora ripropone con entusiasmo Coachellula 2024. Durante le precedenti edizioni, il festival ha registrato un aumento delle richieste di iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo e cellule staminali, dimostrando l'efficacia dell'evento nel sensibilizzare la comunità.

Durante la serata, sarà presente uno stand informativo dove i partecipanti potranno lasciare i propri dati per essere contattati dal centro trasfusionale per ulteriori informazioni sulla donazione di midollo osseo.

Il programma dell'evento prevede l'apertura del festival alle 18.00 con accompagnamento musicale, seguita dalle esibizioni delle band iscritte dalle 19.30. La serata continuerà con il Dj Set di Garro e Mella a partire dalle 00.30. Andrea Lavalle sarà il presentatore della serata, alternandosi sul palco con le band e proponendo interviste, sketch comici e animazione. Durante l'evento sarà disponibile un punto ristoro.