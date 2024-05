Nuovi lavori nella galleria Montecrevola

Per consentire l’esecuzione degli interventi è prevista la chiusura notturna al traffico della corsia in direzione sud/Milano con deviazione della circolazione sulla viabilità provinciale in prossimità dell’imbocco nord della galleria (SP166 e SP71). Non sono invece previste modifiche alla circolazione in direzione nord/Sempione che potrà transitare in galleria in concomitanza con le lavorazioni.

La limitazione sarà in vigore da oggi, lunedì 20 maggio, fino a venerdì 7 giugno nella sola fascia oraria 20.00 – 4.00. Nelle notti dei giorni festivi e prefestivi le lavorazioni saranno sospese e non saranno in vigore limitazioni in galleria.