Coldiretti Piemonte sulla filiera della carne: "Dare priorità a redditività imprese e sovranità alimentare"

Occorre un piano strategico che punti sempre più sulla valorizzazione dell'origine in etichetta della carne italiana, sull’autosufficienza, sull’innovazione e sui contratti di filiera, nell’interesse di imprese, ambiente e consumatori, investendo nella linea vacca vitello per carne 100% tricolore. È quanto ha affermato Coldiretti durante l’incontro del tavolo di filiera della zootecnia da carne, convocato dal sottosegretario all'agricoltura Giacomo La Pietra.

“Il settore oggi si trova di fronte a sfide strutturali per ridurre la dipendenza dalle importazioni – spiega Bruno Mecca Cici, vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega alla zootecnia -. Coldiretti ha sostenuto la necessità di misure destinate soprattutto ai giovani allevatori delle aree interne e montane, con lo scopo di incrementare le vacche nutrici, valorizzando le razze italiane da carne, tra cui la nostra razza Piemontese”.

“Un altro passo importante dovrà essere l’educazione dei cittadini/consumatori alla scelta consapevole della carne italiana di qualità, anche attraverso campagne di informazione coordinate con la grande distribuzione, per dare la giusta visibilità alla carne bovina italiana, contrastando le fake news diffamatorie – affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Coldiretti, tra le proposte avanzate in fase di riunione, ha inserito anche la garanzia della reciprocità negli accordi commerciali con i paesi extra-Ue, l’attivazione di fondi per la gestione delle emergenze sanitarie e la tutela delle imprese da una burocrazia che penalizza gli allevatori”.