Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Valdrè

Non sono serviti a nulla i controlli e le multe fatte una decina di giorni fa a Villadossola per i rifiuti abbandonati all’incrocio tra via Valdrè e via Sempione.

Anche ieri, il marciapiede all’angolo tra le due vie del centro era già pieno di rifiuti abbandonati in mezzo alla strada.

Basterebbe forse posizionare delle telecamere mobili per individiare chi non rispetta le regole della raccolta rifiuti.