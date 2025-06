A Macugnaga tornano le Giornate Ecologiche

L’estate di Macugnaga si colora di verde grazie alle Giornate Ecologiche 2025, un’occasione per cittadini e visitatori di ritrovarsi insieme in nome della tutela del territorio ai piedi del Monte Rosa. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione della Pro Loco con le associazioni locali, torna l’iniziativa che mette al centro l’amore per la natura, il volontariato e il rispetto per gli spazi comuni.

L’appuntamento iniziale è fissato per martedì 24 giugno, quando i volontari si ritroveranno alle 9 del mattino nel parcheggio Mercato-Dorf per dare il via a una mattinata dedicata alla pulizia dei sentieri e delle aree pubbliche del caratteristico borgo walser. Ma non finisce qui: seguiranno altri due momenti di impegno e condivisione, domenica 27 luglio lungo la Strada Opaco Pecetto-Isella e mercoledì 27 agosto sul percorso Isella-Val Quarazza.

Non serve iscriversi, basta presentarsi con la voglia di dare una mano; guanti e sacchi saranno messi a disposizione dagli organizzatori, ma chi preferisce può portare i propri strumenti.