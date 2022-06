Coach Calcaterra riconfermato alla guida del 2mila8volley Domodossola

Con grande soddisfazione il 2mila8volley Domodossola comunica il rinnovo della collaborazione con coach Marco Calcaterra anche per la stagione 2022/2023. Dopo un primo anno, quello appena conclusosi, nel quale le strade del sodalizio domese e dell’allenatore verbanese si sono finalmente incrociate per dar vita ad un progetto di crescita e promozione del settore giovanile maschile in Ossola, la collaborazione proseguirà anche nel prossimo settembre con modalità simili all’anno passato e sempre con un focus particolare sul settore giovanile maschile.

Marco Calcaterra è uno dei volti più noti ed importanti del panorama pallavolistico piemontese e non solo: Allenatore di 3° grado FIPAV– 3° livello giovanile, Smart Coach (per la promozione del Volley S3 alle fasce d’età più piccole), Docente Federale e Selezionatore Territoriale maschile del Comitato Ticino-Sesia-Tanaro, oltre che Maestro federale e Supervisore unico di Beach Volley.

La presenza di coach Calcaterra sarà incentrata nuovamente sui due versanti già percorsi quest’anno: da un lato si continuerà infatti con il lavoro promozionale nelle scuole Secondarie di 1° grado e Primarie di Domodossola e dintorni, dall’altro verrà consolidata l’attività con le squadre giovanili del club domese. Su quest’ultimo fronte l’impegno di Calcaterra raddoppierà rispetto alla stagione 21/22. Oltre a confermare la presenza sul gruppo di Under 12 e 13 maschile, infatti, da settembre l’esperto allenatore verbanese lavorerà anche con il gruppo di Under 17 maschile sul quale il sodalizio ossolano è intenzionato a puntare molto anche in vista di un futuro ricambio generazionale della prima squadra.

Calcaterra commenta così la conferma della collaborazione per la stagione 22/23 con il 2mila8volley Domodossola: “Del 2mila8volley ho apprezzato molto soprattutto la costante attenzione all’ambito promozionale con i progetti svolti sia nelle scuole Primarie sia nelle Secondarie di 1° grado e la volontà di curare il passaggio dal lavoro quantitativo a quello qualitativo nei programmi dedicati al Settore Giovanile. Queste due cose sono sicuramente i valori aggiunti rispetto alla normale pianificazione stagionale e rendono onore dei sacrifici che la società fa per rendere possibile questo e tutto il resto.”