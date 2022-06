Calasca, esercitazione in forra del Soccorso Alpino

Si è svolta a Calasca Castiglione l’esercitazione del Soccorso Alpino che ha visto all’opera le squadre di terra, gli speleo sub, la squadra forre e la Protezione Civile.

Lo scenario prevedeva tre persone non rientrate da una escursione in forra, la Protezione Civile ritrova l'auto del gruppo e mette a disposizione alcuni mezzi per il trasporto di squadre e materiali all'ingresso della forra, zona di inizio ricerca e soccorso.

Una volta che la squadra forre ha individuato il gruppo di dispersi, i medici ed infermieri hanno stabilizzato i feriti e li ha evacuati con l’ausilio delle squadre di terra.

Gli speleo sub invece si sono dedicati al recupero di una salma immergendosi in una profonda lanca del torrente, fotografando e filmando tutto il scenario per permettere al magistrato di condurre le indagini.

A concludere l’esercitazione il trasporto dei feriti sino alla strada dove sono stati presi in carico da un’ambulanza del 118.

Lo scopo dell’esercitazione era testare la sinergia tra le varie specializzazioni del corpo: “È la prima esercitazione di questo tipo – dicono gli organizzatori - , che ha avuto esito decisamente positivo e a cui ne seguiranno sicuramente altre”.