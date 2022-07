Pizzi all'assemblea dei sindaci: "Non dobbiamo farci prendere in giro"

Durissimo il primo commento da parte del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

“Quello che ci è stato proposto e’ un pasticcio irricevibile, che denota il vuoto di serietà e responsabilità che abbiamo intorno. Un progetto, quello che ci è stato annunciato, che si fonda sul nulla: non stiamo scherzando, ci presentino un progetto, non quella che a tutti gli effetti e’ solo una circolare dell’Asl. Non c’è un piano economico, non c’è un’ analisi costi-benefici, non c’è un cronoprogramma" il duro commento del primo cittadino domese.

"Non ci dobbiamo fare prendere in giro, la nostra coscienza deve essere a posto. Questo non è il mercatino degli obei-obei, qui si parla di salute dei cittadini. Siamo tornati alla preistoria, questo progetto, anzi pseudo progetto, è una vergogna” ha attaccato Pizzi.



Da Pizzi poi la conferma di una bocciatura senza appello al progetto e la richiesta di unità ai colleghi per dotare il territorio di un ospedale unico, moderno e all’avanguardia