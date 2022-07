Un mercoledì "A tutto Jazz!" alla Soms di Domodossola

Mercoledì 13 luglio alle ore 20.45, presso lo Spazio Contemporaneo della Soms Domodossola in Via Teatro 1, in occasione dell'inaugurazione del pianoforte donato dalla famiglia Daverio in memoria della madre Elena Anchieri, si terrà il concerto "A tutto Jazz!!" con due grandi interpreti come Simone Locarni al pianoforte e Michele Gori al flauto che ci accompagneranno in un viaggio nel mondo del Jazz, dagli albori fino ai giorni nostri.

Simone Locarni, giovane pianista di 22 anni, formatosi con il Maestro Ramberto Ciammarughi ha già pubblicato 2 album con i musicisti Stefano Solani, Mario Biasio, Nicola Stranieri. (Playn' Tenco) e con Bebo Ferra, Andrea Dulbecco e Riccardo Fioravanti (Ten Stops).

Michele Gori, considerato uno dei più importanti flautisti jazz a livello europeo, dal 2018 è Professore e Coordinatore del Dipartimento Jazz del conservatorio francese di Clermont-Ferrand. Negli anni 2016 e 2017 vince il referendum Jazzit Awards come miglior flautista jazz italiano. Formatosi anch'egli alla scuola di Ramberto Ciammarughi, ha pubblicato 6 album e vanta collaborazioni con i migliori musicisti europei.





La prenotazione è consigliata telefonando al n. 370.3345700





L'accesso è consentito in base alle normative anti Covid vigenti.





Ingresso ad offerta, a favore dei progetti culturali della S.O.M.S. Domodossola.