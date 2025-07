Fondazione Comunitaria Vco: oltre 52mila euro per i "Piccoli Progetti"

La Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico ha annunciato l’esito del bando Piccoli Progetti (prima sessione) del 2025: sono ben 16 i progetti sostenuti dalla fondazione su tutto il territorio provinciale, per uno stanziamento totale di 52.200 euro. di seguito l’elenco completo dei progetti finanziati:

“1985-2025: 40 anni di armonie al femminile”: iniziative rivolte alla memoria, alla coralità e in particolare alle nuove generazioni per il 40° anniversario del coro La Piana di Verbania, con concerti e laboratori musicali per le scuole primarie. Contributo 3.000 euro.

“A voce libera”: rievocazione storica per l’80° anniversario dell’eccidio al Sasso di Finero promossa dall’associazione Culture d’Insieme nel Vco. Contributo 1.330 euro.

“Allestire per migliorare la tutela dell’ambiente”: acquisto di attrezzatura per la squadra Aib e protezione civile di Montecrestese, per l’allestimento di un modulo antincendio boschivo da installare su un autocarro 4x4. Contributo 4.000 euro.

“Centenario di fondazione”: una serie di eventi per celebrare i 100 anni dalla fondazione del Gruppo Alpini di Baceno. Contributo 4.000 euro.

“Comunicare per coinvolgere – Pedalata delle stelle Vco”: iniziative per supportare la visibilità e la partecipazione alla “Pedalata delle Stelle Vco” promossa dall’associazione A Casa di Alice di Verbania, evento cicloturistico notturno con scopo solidale. Contributo 3.990 euro.

“Concerto 2025 per il festeggiamento di San Vittore – Patrono della città di Verbania”: concerto di apertura della stagione musicale del coro polifonico San Vittore in occasione della festa patronale della città con coro, solisti e orchestra. Contributo 3.500 euro.

“Crevola Art Trekking 2025”: esposizione di opere d’arte lungo il sentiero che dalla località Scezza conduce all’alpe Prasca, promossa dal consorzio Crevola Alta in collaborazione con il Gruppo Alpini Crevoladossola e il Cai di Domodossola. Contributo 900 euro.

“Iniziative culturali, sportive e di conoscenza del territorio all’alpe Mastrolino”: eventi volti all’educazione e alla valorizzazione e promozione del territorio da parte dell’associazione Gnomi del Mastrolino di Omegna, con escursioni, concerti, eventi sportivi. Contributo 2.950 euro.

“Installazione nuove attrazioni presso il parco giochi comunale”: progetto di rinnovamento del parco giochi del comune di Arola per ampliare l’offerta ricreativa e favorire la socializzazione di bambini e famiglie. Contributo 2.840 euro.

“L’angolo delle chiacchiere”: creazione di uno spazio nella casa di riposo Muller di Verbania per l’incontro regolare con parenti e amici per stimolare la mente e favorire la socializzazione tra ospiti e familiari. Contributo 4.000 euro.

“L’orto, il giardino e l’acqua”: realizzazione di un orto solidale, promosso dall’associazione Forti Insieme di Domodossola, per creare un ambiente di lavoro, socializzazione, inclusione e riscatto sociale per persone in difficoltà attraverso attivazione di esperienze lavorative protette. Contributo 4.000 euro.

“Manutenzione impianto di illuminazione chiesa parrocchiale di Luzzogno”: progetto del comitato festeggiamenti triennali della Madonna della Colletta di Valstrona, in occasione dei festeggiamenti in programma a settembre 2025. Contributo 4.000 euro.

“Ossola Events 2025”: iniziativa rivolta ai giovani e organizzata dall’associazione Ossola Events di Villadossola allo stadio Felino Poscio con intento di condivisione e beneficienza. Contributo 2.350 euro.

“Stagione concertistica 2025”: festival musicale nei mesi estivi e concerto natalizio proposti. Dal comitato Pro Restauro Santa Marta di Verbania in collaborazione con l’associazione Dino Ciani di Domodossola. Contributo 3.340 euro.

“Storie di latte e terra”: progetto di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dei piccoli casari del territorio, a cura di Slow Food Valle Ossola, con la creazione di video e un calendario fotografico. Contributo 4.000 euro.

“Villadossola E20”: iniziative per il coordinamento, la promozione e il monitoraggio degli eventi e delle attività associative, culturali e sociali realizzate nelle valli e nei comuni dell’Ossola, a cura della Pro Loco Valdossola. Contributo 4.000 euro.