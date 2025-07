A Domodossola quattro eventi musicali con l’associazione Oscella Felix

Quattro serate per vivere l’estate domese tra musica e atmosfere suggestive. L’associazione Oscella Felix propone una rassegna musicale nei martedì di luglio, ospitata nel giardino del convento delle suore rosminiane in via Paolo Silva a Domodossola. L’iniziativa è a ingresso libero con offerta.

Si parte questa sera, martedì 8 luglio, alle 21 con “Un pop di tutto”, sestetto che propone un repertorio variegato, spaziando dal cantautorato al rock.

Il secondo appuntamento sarà martedì 15 luglio con la Dome-verse Band e lo spettacolo “Low Lown”, mentre il 22 luglio sarà la volta di “Estro”, un progetto musicale originale e coinvolgente.

Martedì 29 luglio chiuderà la rassegna lo spettacolo “Parole tra le note”, un incontro tra musica e narrazione. Sul palco si alterneranno la voce narrante di Daniela Bonacini, il canto di Alessia Scesa, e i musicisti Franco Alberganti (chitarra), Davide Sartori (basso), Nino Sorgente (armonica a bocca), Toni Manti (tromba) e Marino Mazzoni (batteria).