‘’Il telefono, la tua voce’’ diceva una vecchia pubblicità di Telecom. Ma la voce è muta da otto giorni in alcune zone di Villadossola.

Da martedì 1 luglio, dopo un forte temporale, i telefoni fissi sono inutilizzabili e da Tim nessuna notizia in merito. Sono dunque passati otto giorni ma la linea telefonica non dà segni di vita e il guasto non è stato ancora riparato.