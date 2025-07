Accordo tra Vco Formazione e Consorzio Link: alleanza strategica per il lavoro nel sociale

È stata siglata una convenzione tra Vco Formazione, ente accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione e i servizi al lavoro, e il Consorzio Link Cooperativa Sociale, realtà che riunisce otto cooperative attive sul territorio del Vco. L’accordo nasce con l’obiettivo di costruire un rapporto stabile e operativo a sostegno dell’inserimento lavorativo, della formazione e della valorizzazione del capitale umano nel settore sociale.

Le otto cooperative che fanno parte del Consorzio Link e che saranno direttamente coinvolte nei percorsi attivabili grazie alla convenzione sono: La Bitta, Il Sogno Scs Onlus, Xenia Cooperativa Sociale, Azimut Scs, Cooperativa Sociale Risorse, Valle Verde Cooperativa Sociale, Valgrande Società Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Isola Verde.

L’intesa prevede un’ampia gamma di azioni congiunte, tra cui la definizione dei profili professionali ricercati dalle cooperative associate al consorzio, con un servizio di consulenza per la selezione del personale e l’incrocio domanda-offerta; l’attivazione di tirocini extracurriculari e percorsi formativi personalizzati anche a titolo gratuito, grazie all’accesso ai fondi pubblici messi a disposizione dalla regione Piemonte; la possibilità di erogare, a condizioni agevolate, formazione base e trasversale per gli apprendisti stagionali e di attivare servizi di accompagnamento al lavoro mirati; il supporto alla gestione degli obblighi formativi aziendali, in particolare nel caso di nuove assunzioni o contratti di apprendistato; attività di co-promozione e condivisione di opportunità formative e occupazionali, attraverso i canali informativi e social delle due realtà.

“Questa convenzione – afferma Rino Porini, presidente di Vco Formazione – rappresenta per noi un passo fondamentale per consolidare il nostro ruolo come ente al servizio delle imprese del territorio. Mettiamo a disposizione del Consorzio Link e delle sue cooperative la nostra esperienza e le nostre risorse per migliorare l’accesso a percorsi formativi qualificati e a servizi per il lavoro, con particolare attenzione all’inclusione e alla valorizzazione delle competenze”.

“Siamo convinti – aggiunge Davide Lo Duca, presidente del Consorzio Link – che la sinergia con Vco Formazione ci permetterà di rafforzare il lavoro delle nostre cooperative, facilitando la selezione del personale, l’attivazione di tirocini e la formazione continua. In un settore, quello sociale, dove le risorse umane sono il vero motore dei servizi, poter contare su un partner competente e affidabile come Vco Formazione è un valore aggiunto strategico”.

Interviene anche Fabio Nobili, direttore generale di Vco Formazione: “La collaborazione con Consorzio Link si fonda su un principio di reciprocità e visione condivisa. Da un lato mettiamo a disposizione strumenti tecnici e canali istituzionali, dall’altro riceviamo input fondamentali da chi opera ogni giorno nel sociale. L’obiettivo comune è offrire percorsi di qualità, utili, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro”.

A sottolineare l’operatività del progetto è Claudia Cerini, Direttrice risorse umane e servizi al lavoro di Vco Formazione: “Con questa convenzione vogliamo costruire un ponte diretto tra le esigenze concrete delle cooperative sociali e le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro. Il nostro team è già al lavoro per garantire preselezioni, attivazioni di tirocini e percorsi formativi su misura: un servizio completo, rapido e orientato all’inclusione”.

L’accordo ha già prodotto i primi contatti operativi tra le strutture, con l’avvio della mappatura dei fabbisogni occupazionali e l’individuazione delle prime opportunità di collaborazione. La Convenzione ha validità continuativa, con possibilità di aggiornamento annuale dei servizi e delle condizioni economiche. Le due realtà si sono impegnate a darne ampia visibilità anche attraverso una conferenza stampa congiunta e sui rispettivi canali di comunicazione.