Milizia di Bannio, le celebrazioni proseguono con due convegni e la festa Patronale di Pontegrande

Due gli appuntamenti di luglio dei convegni culturali che si sviluppano nel programma dei 400 anni della Milizia di Bannio

Il prossimo sarà venerdì 8 luglio, “Alla scoperta delle Chiese di Bannio”; Fabrizio Cammelli e Adriano Antonioletti ci porteranno a esplorare le Chiese di Bannio attraverso le loro storie e la loro arte. Il convegno si svolgerà nella Chiesa di San Bartolomeo a Bannio, alle ore 20.45.

Venerdì 15 luglio invece il convegno “La Fede di un borgo di montagna: feste, devozioni e reliquie”, sarà l’occasione per conoscere le feste e le devozioni popolari sorte per esprimere la fede nei borghi di montagna; due gli interventi, quello di Stefano della Sala, che ci accompagnerà in un viaggio nelle devozioni e le religiosità del borgo di montagna e di Damiano Pomi, che ci racconterà la storia delle reliquie con un’attenzione ai corpi dei Santi Felice e Vincenzo.

Il convegno avrà luogo nella sala G. Mussa, palestra comunale di Bannio, a partire dalle 20.45.

Domenica 10 Luglio a Pontegrande, avrà luogo la festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo. Alle ore 8:00 pesca della trota, alle ore 16:00 S. Messa con la processione accompagnata del Corpo Musicale dalla Milizia Tradizionale di Bannio. A seguire incanto delle offerte.

Per maggiori informazioni https://miliziatradizionalebannio.it/