Grande successo per la prima edizione del “Summer Tour del Monscera”

Organizzata da Asd Bognanco si è svolta sabato 5 la prima edizione del “Summer Tour del Monscera”, corsa in montagna di 13 km con partenza e arrivo all’alpe Gomba in alta valle Bognanco a 1250 metri di quota. Manifestazione di indubbio richiamo per gli amanti di della corsa in altura ,i quali non hanno mancato all’appuntamento e in 90 si sono presentati al nastro di partenza, tra i quali Roberto Giacomotti e Paola Varano, atleti di livello nazionale della corsa in montagna.

L’alternarsi di sole e nuvole ha consentito ai partecipanti di correre con un clima più che accettabile su un percorso molto tecnico e impegnativo con 750 metri di dislivello positivo che prevedeva all’inizio la salita all’alpe San Bernardo ,da qui il classico anello del Monscera con passaggio al suggestivo lago di Ragozza, quindi rifugio Gattascosa, alpe Micalcesti e discesa fino a ritornare a San Bernardo, per poi ripercorre in discesa il primo tratto. Su un percorso simile Giacomotti (Sport Project) non poteva che trovarsi pienamente a suo agio, partito subito in testa ha fatto praticamente gara a se concludendo la propria corsa in poco più di 1h e 11 primi, portando a casa un ottimo allenamento in vista dei prossimi importanti impegni a livello nazionale.

A circa 2 minuti il compagno di squadra Thomas Floriani, seguito a breve distanza da Andrea Menegaz della Caddese. Filippo Piumarta di Sport Project e Andrea Barozzi di Avis Marathon Verbania a chiudere la top five. In campo femminile netto dominio dell’atleta di casa Paola Varano che ha avuto la meglio su Claudia Giacomotti (Luciani Sport Team). Sul podio anche Arianna Matli (Caddese), quindi Alice Grandi (Caddese) e Monica Moia (Bognanco)Percorso e organizzazione molto apprezzati dai concorrenti e doppia soddisfazione di Franco Charbonnier , presidente dell’ASD Bognanco, per la perfetta riuscita dell’evento e per aver visto trionfare due atleti, Giacomotti e Varano di cui è stato scopritore e loro primo allenatore. Giacomotti è poi passato a Sport Project e più volte convocato nella nazionale, ma ha sempre tenuto un forte legame con la sua prima società. Paola Varano invece continua la sua attività sportiva col Bognanco.

L’evento era intitolato a Camilla Valentini e il trofeo è andato alla società Bognanco.