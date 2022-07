Hoka Monterosa Est Himalayan Trail: svelati il pacco gara e la medaglia

Si rinnova la tradizione del ricco pacco gara che riceveranno gli atleti iscritti al IV Hoka Monte Rosa Est Himalayan Trail, l’avventura organizzata da Sport Pro-Motion in programma sabato 30 e domenica 31 luglio ai piedi della spettacolare parete est del Monterosa.

L’evento è stato di recente inserito nell’elenco di quelli che hanno permesso al Piemonte di diventare Regione Europea Dello Sport 2022. Un riconoscimento per il Meht legato agli elevati standard organizzativi, alla capacità di generare un impatto economico positivo sul territorio, frutto del rispetto dell’ambiente e della valorizzazione dello sport come strumento di benessere e promozione delle tradizioni del territorio. Sport Pro-Motion Asd può fregiarsi di aver contribuito a questo risultato anche grazie all’organizzazione dell’Hoka Ultra Trail del Lago Maggiore del 1-2 Ottobre e di due eventi di corsa su strada, Lago Maggiore Marathon del prossimo 6 novembre e Lago Maggiore Half Marathon del 2023.

Le gare

Nato dalla volontà di far conoscere la parete EST del Monte Rosa che si erge per 2.600 D+ e occupa quasi 4 km, classificandosi come la più alta delle Alpi e l'unica di tipo himalayano presente in Europa, il MEHT ha subito trovato un posto nel cuore degli amanti di trail e ultratrail. Cinque distanze per tutti i gusti: BRUTAL 103K, EPIC 60K, SKY 38K, SCENIC 22K e ZMAKANA’ 14K, quest’ultima sia in versione competitiva che non competitiva, tutte caratterizzate da dislivello e da difficoltà tecniche proporzionali alla lunghezza del tracciato.



Pacco gara

È una tradizione ben consolidata quella del ricco pacco gara che ricevono gli atleti iscritti al MEHT e anche quest’anno Sport PRO-MOTION A.S.D. ha pensato a diversi gadget che contribuiranno ad arricchire i ricordi che gli atleti hanno della manifestazione.

Il pacco gara più ricco è quello dedicato agli iscritti alla BRUTAL 103K che riceveranno una T-shirt in materiale tecnico traspirante, di colore blu scuro e toni di giallo con inserti mimetici decorativi sul petto e lungo i fianchi. In versione maschile e femminile, riporta sul petto il logo, il nome e la data della manifestazione, per rivivere appieno le emozioni dell’evento. In pendant con gli inserti gialli della T-shirt sono i manicotti e la cintura portapettorale, anch’essi riportano il nome ed il logo dell’evento. In accordo con le politiche di sostegno ai programmi di riduzione dell’impatto ambientale, gli atleti della BRUTAL riceveranno un bicchiere da portare lungo il percorso ed utilizzare ai ristori.

Il pacco gara è lo stesso per gli iscritti alla EPIC 60K che però non ricevono il bicchiere, gli atleti della SKY ricevono T-shirt e manicotti mentre i partecipanti di SCENIC 22K e ZMAKANA’ 14K riceveranno la T-shirt.

Medaglia

Per tutti la medaglia finisher in legno ottenuta da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Ne è prova il fatto che il legno usato abbia i certificati FSC e PEFC®, i quali garantiscono che provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, nel pieno rispetto del pianeta.

Sul fronte logo, nome e data della manifestazione, da appendere al cordino rosa, per richiamare il logo dell’evento.

Ospitalità

Sport PRO-MOTION A.S.D. ha pensato a diverse offerte di ospitalità e opzioni per vivere il territorio di Macugnaga. Accompagnatori e spettatori potranno seguire le gare usufruendo delle tariffe speciali proposte dagli impianti di risalita della stazione alpina, partner del MEHT. A tutti i partecipanti invece sarà consegnato un braccialetto che varrà da ticket gratuito per i tre giorni dell’evento mentre per gli accompagnatori è previsto un voucher.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 24:00 del 27 Luglio. Attenzione al numero massimo di iscritti per ciascuna distanza o presso i punti di iscrizione SPORTWAY consegnando la scheda iscrizione firmata e compilata sul posto ed il Certificato Medico Agonistico. Nelle giornate del 29 e 30 luglio è possibile iscriversi al MEHT VILLAGE alla ZMAKANA’ 14K consegnando di persona la scheda iscrizione firmata e compilata sul posto ed il Certificato Medico Agonistico e al MEHT Mini Trail.

I partner

Consolidata la partnership con HOKA, Title Partner della manifestazione, lo sport nutrition partner Enervit in collaborazione con SPORTWAY e l’azienda Ricola, marchio nato nel 1930 dalla pasticceria Richterich, grazie a uno spiccato spirito innovativo e a una particolare sensibilità nei confronti della qualità. L’azienda a carattere familiare è considerata pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali e riconferma la sua presenza a fianco della famiglia MEHT. Gli atleti troveranno nel pacco gara prodotti Ricola che potranno anche assaggiare al ritiro del pettorale o a fine gara godendo così del potere rivitalizzante delle 13 erbe. Ricola premia con la benefica bontà dei suoi prodotti i vincitori delle varie distanze.



Info e iscrizioni www.MEHT.it

(Foto Gilles Marchetto)