Presentato il ricco programma dell'edizione 2022 di Sentieri e Pensieri

Una settimana di presentazioni con decine di ospiti. Ritorna, dal 19 al 25 agosto “Sentieri e Pensieri” che quest'anno vede la nostra società editrice e lo Studio Specialistico Punta Est come sponsor.

Il ricco programma del festival letterario organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore e diretto da Bruno Gambarotta è stato illustrato oggi pomeriggio in conferenza stampa, presso la sala mandamentale. La rassegna culturale festeggia i suoi primi 10 anni di vita. Anche quest’anno sono attesi in Valle Vigezzo grandi nomi della cultura, della letteratura e dello sport: molti gli autori e gli artisti che saliranno sul palco nel Parco di Villa Antonia e che andranno a comporre un ricchissimo calendario di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito: da Paoli Nori a Matteo Bassetti, passando per Marco Malvaldi, Giorgio Rocca, Alan Friedman e Matteo Della Bordella.

Sentieri e Pensieri è nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino e dal 2018 è parte del circuito di Borgate dal vivo. Prosegue anche nel 2022 la collaborazione con Parco Nazionale della Val Grande e con il Cai Valle Vigezzo . Prezioso anche il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Paola Angela Ruminelli e la collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori.

Quest’anno si sono aggiunti anche due sponsor privati: Studio Specialistico Punta Est e Ultravox Srl (che edita le nostre testate giornalistiche on line Ossolanews, Vconews e Newsnovara). Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre allestito come di consueto un bookshop, gestito dall’Associazione Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola, di cui fanno parte gli editori Grossi di Domodossola, Alberti di Verbania, La Pagina di Villadossola, Il Rosso e il Blu di Santa Maria Maggiore con le loro librerie omonime e l’editore Tararà di Verbania.

Venendo al ricco programma, si partirà con un’anticipazione giovedì 18 agosto. “L’anteprima di Sentieri e Pensieri è dedicata al ricordo di Benito Mazzi” ha tenuto ad evidenziare in conferenza stampa il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini. Tutti gli eventi, come si diceva, sono ad ingresso gratuito ma è fortemente consigliata la prenotazione. Il programma completo è online su www.santamariamaggiore.info/sentieri.