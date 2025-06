Monica Canalis ha presentato “50 ritratti del Cattolicesimo Democratico”

Monica Canalis, consigliere regionale PD, ha presentato anche a Omegna giovedì sera il libro “50 ritratti del Cattolicesimo Democratico” che ha curato personalmente. Non un’iniziativa partitica, ma sicuramente un appuntamento politico a tutto tondo che si inserisce in un rinnovato attivismo dell’area riformista dei cattolici democratici che rivendicano un ruolo più incisivo nella realtà politica italiana e non solo nel Partito Democratico. Nel libro, testimonianze su figure importanti che hanno attraversato la storia del nostro paese: da Rosmini a De Gasperi, da Aldo Moro a Tina Anselmi, da Lorenzo Milani a Piersanti Mattarella, da Guido Bodrato a David Sassoli.