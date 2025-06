Domodossola ricorda Pier Antonio Ragozza con un libro di scritti tra storia e cultura locale

Un omaggio a una delle figure più autorevoli della cultura ossolana: sabato 28 giugno alle ore 17.30, presso l’Auditorium Don Tullio Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola, sarà presentato il volume Una passione civile. Scritti scelti sulla storia e la cultura del Verbano Cusio Ossola, che raccoglie quarant’anni di ricerche, articoli, saggi e orazioni di Pier Antonio Ragozza.

A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta nel maggio 2024, la Casa della Resistenza di Verbania, di cui Ragozza era membro del Comitato Scientifico, ha promosso questa pubblicazione in collaborazione con l’Editore Grossi e con il patrocinio della Fondazione Paola Angela Ruminelli. Il libro è curato da Paolo Crosa Lenz e Andrea Pozzetta, con il contributo di Gianmaria Ottolini, Stefano Mura, Franco Chiodi, Marco Travaglini e Chiara Uberti.

Dirigente scolastico del Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola, Pier Antonio Ragozza è stato un appassionato studioso della storia, dell’antropologia e della cultura delle terre tra laghi e montagne, con particolare attenzione alla Resistenza, alla storia militare e alpina, al mondo della scuola e all’oratoria civile. Il suo impegno intellettuale si è sempre accompagnato a un forte senso civico e a una capacità rara di mettere in dialogo istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio.

"Abbiamo voluto raccogliere una selezione dei suoi scritti – scrive Gianfranco Fradelizio, presidente della Casa della Resistenza – per far conoscere la vastità dei suoi interessi e per ringraziarlo, con le parole, della sua eredità culturale e umana".

Nel volume trovano spazio testi di varia natura: articoli pubblicati su giornali e riviste locali, saggi, interventi a convegni, prefazioni, relazioni e discorsi pronunciati in occasioni ufficiali. A introdurre la raccolta anche gli interventi di Antonio Pagani, presidente della Fondazione Ruminelli, e di Stefania Rubatto, attuale dirigente scolastica del Liceo Spezia. L’incontro di sabato 28 giugno è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.