Mergozzo, l'orchestra Zebo racconta la caduta di Costantinopoli in musica

Domenica 29 giugno alle 21.00 la chiesa romanica di San Giovanni in Montorfano ospita “La caduta di Costantinopoli”, uno spettacolo di Zebo – Zero Emission Baroque Orchestra che racconta in musica la conquista di Constantinopoli, capitale dell’impero bizantino, da parte dell’esercito ottomano del sultano Mehemet.

Il racconto musicale ha inizio dallo scisma del 1054 che divise cattolici e ortodossi, fino ad arrivare ai concitati ultimi giorni del 1453, che videro il tramonto dell’impero romano d'Oriente. Zebo ha dunque deciso di raccontare la storia attraverso le parole e la musica dei testimoni del tempo, con l’esecuzione di musiche del XV secolo bizantine, ottomane ed europee, accompagnate da letture tratte da autori quali Tursum Beg, Leonardo di Chio, Nestore Iskinder, Isidoro di Kiev, papa Nicolò V, Enea Silvio Piccolomini.

In scena Barbara Zanichelli, Alice Rossi, Matteo Magistrali, Renato Cadel (voci), Giorgio Leonida Tosi (viella, voce, direzione), Ariadna Quappe (cornetto e flauto dolce), Alessia Travaglini (viola da gamba), Lucio Paolo Testi (ance, flauto dolce), Ninon Dusollier (ance, flauto dolce), Sonia Hrechorowicz (organo, regale), Valeria Zanolin (attrice).

L’iniziativa rientra nel progetto “La pietra racconta”, promosso dal comune di Baveno con il comune di Mergozzo e l’associazione Gam, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Vco. L’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività del progetto.