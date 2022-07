Anas ha spedito in una busta cinque chiavi per i cancelli che ha messo sulla vecchia statale 659. La busta è stata recapitata in municipio ieri.

Da settimane infatti è polemica sulla decisione di Anas di chiudere il vecchio tracciato, che obbliga i ciclisti a percorrere la nuova galleria, a loro rischio.

Anas nella lettera informa anche il Comune di Formazza sul via alla manutenzione del tratto inutilizzato, che sarà poi consegnato al Comune.