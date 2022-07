Bernard Charles Ecclestone a processo per frode fiscale

L'ex pilota automobilistico britannico Bernard Charles Ecclestone, dovrà presentarsi in tribunale per frode fiscale. Da come sembra, Bernard Charles Ecclestone, non ha dichiarato i suoi beni all'estero di circa 400 milioni di sterline.

Chiamato a processo

Bernie Charles Ecclestone, ex pilota della F1, andrà a processo nel Regno Unito per frode fiscale. In teoria non ha dichiarato i suoi beni detenuti all'estero che si aggirano intorno ai 400 milioni di sterline. Inoltre, Bernard Charles Ecclestone, ha anche subito di recente un arresto all'aeroporto del Brasile per detenzione illegale di un'arma. L'ex della F1, 91 anni, è finito nel mirino, dopo che l'agenzia della Crown Prosecution Service ha esaminato le prove sulla riscossione dei tributi del Regno Unito. Per adesso, la prima udienza è prevista per il 22 Settembre 2022, alla Westminster Magistrates Court di Londra.

Il patrimonio di Bernard Charles Ecclestone

Il patrimonio di Bernard Charles Ecclestone, che viene stimato fuori dalla F1 è di circa 2,5 miliardi di sterline. Riguardo al processo, il procuratore capo Andrew Penhale ha affermato in una nota che si legge tali parole: " Bernard Charles Ecclestone, è accusato di frode fiscale per falsa dichiarazione all'Hmrc riguardo ai suoi beni all'estero di oltre £ 400 milioni di sterline". Bernard Charles Ecclestone ha accumulato tutta la sua fortuna intorno agli anni 70, quando ha trasformato la Formula 1 in un'entità commerciale altamente redditizia, vendendo in seguito tutto alla società della Liberty Media. Su questo sono state raccolte delle prove che il CPS ha esaminato secondo un'indagine nel Regno Unito.

Chi è Bernard Charles Ecclestone

E' un ex pilota automobilistico che inizia la sua carriera negli anni 50' e la termina negli anni 70' dedicandosi poi agli affari. Di qui, Bernard Charles Ecclestone, fonda la Formula One Promotions and Administration dove si dedica interamente ai contratti, alle corse, la tv e le sponsorizzazioni dove poi diventa uno degli imprenditori più ricchi del mondo. Insomma, l'ex pilota britannico riesce a trasformare uno sport in uno degli più impeccabili, professionalmente organizzato in particolar modo anche sui concorrenti, i fornitori, i club automobilistici, rivoluzionando tutto. Ma in seguito a causa di problemi giudiziari soprattutto con le banche, Bernard Charles Ecclestone, si dimette dalla Formula One Promotions and Administration abbandonando definitivamente la Formula1. La sua passione è sempre stata quella dei motori, ma vende la sua scuderia all'Alfa Romeo, in seguito ad altri proprietari, fino a sparire tutto il suo lavoro di affari nel mondo della Formula 1. Insomma l'ex pilota britannico ha saputo portare la Formula 1 in tutto il mondo con grandi risultati anche se oggi a 91 anni è uno degli uomini più ricchi che deve ancora affrontare la giustizia.