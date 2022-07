Onoranze funebri Ancona: i servizi di lusso di diamantificazione delle ceneri e creazione di gioielli

Le onoranze funebri Ancona Taffo, oltre ad offrire i servizi base di tumulazione, cremazione, allestimento camere ardenti, conservazione o dispersione delle ceneri, necrologi, preparazione delle salme e gli altri, si occupa anche di organizzare funerali di lusso.

Un funerale di lusso, rispetto ad un funerale tradizionale è più curato, sfarzoso organizzato nei minimi dettagli, seguendo le regole imposte dalla famiglia e utilizzando macchine più lussuose, come limousine o in alternativa carrozze.

Nell’allestimento della camera ardente la scelta di fiori, tappeti, sedie, buffet, rinfresco, bigliettini sarà realizzata seguendo minuziosamente le specifiche richieste avanzate, per dare al funerale la parvenza di un evento solenne.

Anche se in grande, rimarrà comunque un rito elegante, sofisticato, in cui la protagonista della giornata rimarrà la persona che è dipartita e che sarà celebrata rispettandone la memoria, riflettendo la sua personalità nel funerale.

Cremazione, diamantificazione e gioielli creati dalle onoranze funebri Ancona

La diamantificazione e la cremazione di gioielli della memoria sono due servizi che fanno parte della sezione Jewelry. Si possono ottenere subito dopo la cremazione, perché per essere sintetizzati c’è bisogno di tutte o di una parte delle ceneri del defunto.

Entrambi vengono eseguiti in collaborazione con alcuni fra i migliori studi a livello europeo di creazione di diamanti e gioielli e sono un modo estremamente originale di ricordare chi non c’è più.

Nel diamante, che verrà ottenuta dalla grafite presente nelle ceneri del corpo della salma, sarà incastonata l’essenza stessa della persona che è morta. E anche nel gioiello si potrà incastonare una reliquia, un capello o una porzione delle ceneri, per ricordare in modo particolare il proprio caro defunto.

Grazie a questa trovata sarà possibile portare sempre con sé le persone amate che purtroppo sono dipartite e che in questo modo possono rimanere per sempre vicine.

In alternativa, le ceneri, potranno essere conservate in un’urna che si potrà scegliere direttamente in sede o visualizzando il catalogo online. Ogni urna può essere personalizzata incidendo le iniziali, il nome, una frase, un simbolo per ricordare la persona a cui appartengono le ceneri contenute al suo interno.

Il servizio di incisione può essere realizzato anche sul diamante o sul gioiello per personalizzarlo ancora più profondamente.

In caso di lutto improvviso, entra in contatto con le onoranze funebri Ancona, richiedi i servizi base o quelli di lusso, in base a quella che è la tua idea di funerale e in base al rispetto delle richieste che il defunto aveva avanzato in vita.