Onoranze funebri Bologna: cremazione, sepoltura, assistenza

Con una vasta offerta diversificata, le onoranze funebri Bologna Taffo Funeral Services si presentano come la ditta più richiesta in città e provincia.

Un parco carri funebri ampio, una scelta di servizi varia e da poter personalizzare, un personale sensibile e attento alle esigenze del cliente, fanno di questa agenzia di onoranze funebri Bologna una delle più moderne e all’avanguardia del settore.

Insieme a tutti questi vantaggi, si aggiunge anche quello del risparmio: Taffo ha creato dei pacchetti pensati appositamente per chi non ha un grande capitale da spendere ma non vuole rinunciare ad avere un funerale curato, senza tralasciare nessun dettaglio.

Questa agenzia in particolare opera in tutta la città di Bologna e anche nella provincia, garantendo un servizio rapido e tempi di interventi stretti. Da quando partirà la chiamata d’incarico, il tempo massimo di intervento sarà di 90 minuti, nei quali la squadra si recherà sul luogo in cui dovrà essere allestita la camera ardente, con tutto l’occorrente richiesto.

Nell’allestimento rientrano: la bara, i fiori, le composizioni, le corone, vasi, bigliettini del ricordo e della memoria, lampade a led che illumineranno di continuo la stanza, grazie ad un sistema di ricarica portatile. Qualsiasi richiesta effettuata potrà essere esaudita, poiché Taffo ha pensato ad ogni tipo di situazione e si immedesima nei panni di tutti gli assistiti che gli si rivolgono.

Servizi eccellenti, attenzione al cliente e organizzazione dettagliata: le carte vincenti delle onoranze funebri Bologna

Chiunque voglia organizzare un funerale curato, unico e originale non dovrà fare altro che mettersi in contatto con questo team, che si preoccuperà di affiancare la famiglia in un momento così doloroso per sollevarla dalle decisioni difficili e dolorose.

Infatti, grazie a un team di assistenti legali, anche tutte le pratiche burocratiche che devono essere affrontate nel momento del funerale, saranno svolte da Taffo, così da dare respiro ai parenti, che potranno rimanere vicini alla salma per l’ultima volta.

Sarà ovviamente a discrezione del cliente decidere se optare per la cremazione o la sepoltura. Entrambe sono eseguite rispettando le normative di legge e dopo previa autorizzazione da parte del comune in cui sarà seppellita o cremata la salma.

Subito dopo la cremazione si potranno richiedere la dispersione delle ceneri del corpo in mare oppure su uno spazio predisposto sulla terra. In alternativa, acquistando una delle urne in catalogo nella sede delle onoranze funebri Bologna, si potranno conservare le ceneri per sempre e tramandarle in famiglia.