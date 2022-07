Dalla pace all'antifascismo: una giornata alla Lucciola di Villadossola

Cultura, storia, musica, cucina per ‘una proposta di pace dell’Unione europea’’. Questi i temi della domenica (24 luglio) alla Lucciola di Villadossola, organizzata dal Comitato provinciale dell’Anpi. Una giornata di festa che unisce momenti diversi a partire dalle 11 quando Greta Bienati, assieme allo storico e ricercatore Angelo Vecchi, presenterà il libro ‘’Il Sempione salvato’’. Poi alle 13 pranzo partigiano. Alle 15 Cristina Meschia e Daniele Arancino proporranno canti della tradizione del territorio. Alle 17 un ricordo di Claudio Boldini, il presidente dell’Anpi del Cusio recentemente scomparso. Alle 18 lo studioso Saverio Ferrari e don Renato Sacco di Pax Christi parleranno di ‘’Neonazisti italiani e guerra in Ucraina’’. Alle 20 per chiudere la pastasciutta antifascista offerta dall’Anpi e dall’associazione 900.