Progettazione giardini Roma: come avere la tua oasi di verde con una semplice richiesta

Italservizi è la compagnia della capitale che devi contattare se hai in mente una progettazione giardini Roma. Che sia il giardino della tua villetta o della tua casa, del tuo condominio, del cortile del tuo ufficio oppure un parco pubblico, Italservizi avrà la soluzione adatta e personalizzata per creare una vera e propria opera d’arte a cielo aperto.

Il giardino dona benessere, aumenta il relax, profuma, ti fa rimanere a contatto con la natura, colora e rende gli ambienti più belli, ordinati e armonici.

Innanzitutto dovrai scegliere se vorrai un giardino con sole piante, con alberi, con fiori oppure uno spazio in cui creare un orto e quindi piantare anche ortaggi e frutta.

Dopo che avrai capito questo desiderio si potrà incominciare con la progettazione vera e propria.

Come funzione la progettazione giardini Roma

Il primo step consiste ovviamente nel mettersi in contatto con il team di Italservizi, che dopo aver fatto le domande iniziale, si recherà sul luogo stabilito per un sopralluogo. Degli esperti botanici presenti nella squadra ti consiglieranno su quali potrebbero essere le migliori scelte di specie da fare. Le piante, essendo degli esseri viventi, hanno bisogno di cura e di ambienti speciali e con caratteristiche specifiche per sopravvivere.

Alcune piante tropicali, per esempio, nella capitale non sopravviverebbero: per questo motivo sarà fondamentale ascoltare il consiglio degli esperti.

Gli accorgimenti verranno forniti anche in base a quanto tempo e a quanta cura si può fornire al giardino, così che possa mantenersi sempre verde e rigoglioso.

Subito dopo aver sondato il terreno, capito quali piante piantare e effettuato le scelte stilistiche, si passerà alla realizzazione vera e propria, che comincerà proprio con la preparazione del terreno.

Questo vuol dire che si dovranno eliminare le erbacce e le infestanti e preparare gli impianti in cui saranno inserite le prime piante e i semi.

Italservizi ti mette a disposizione serre dislocate in varie parti di Italia e anche del mondo (per esempio una è in Spagna, e il servizio organizza viaggi appositamente per permettere ai propri clienti di scegliere le piante che preferiscono importare), dandoti una grande varietà di scelta. Inoltre realizza anche opere di giardinaggio artistico, lavorando i cespugli in vere e proprie sculture oppure realizzando strade e viali per il tuo giardino o parco pubblico.