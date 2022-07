Festa Nazionale Svizzera: ecco le celebrazioni del 1° agosto a Lugano

Il programma della giornata inizierà alle 6:00, quando i Tamburini Luganesi suoneranno la diana nel centro cittadino. Alle 10:15 le Autorità si ritroveranno davanti a Palazzo Civico in Piazza della Riforma e, scortati dal Corpo dei Volontari Luganesi, raggiungeranno a piedi Piazza Indipendenza, dove, alle 10:30, verrà posata la corona di alloro all’obeliscodell’Indipendenza quale omaggio alla storia luganese. Si tornerà quindi nel Patio di Palazzo Civico dove, alle 11:00, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto.

Il ritrovo serale delle Autorità e delle associazioni cittadine è fissato alle 20:30 in Via Nassae, 15 minuti più tardi, il corteo si muoverà lungo Via Nassa, Piazza Battaglini, Riva Vela,Rivetta Tell, Via Canova e Piazza Manzoni, fino in Piazza della Riforma.

Il corteo sarà aperto da alcuni agenti della Polizia Comunale e della Polizia Cantonale,seguiti dal Corpo dei Volontari Luganesi, dalle Autorità e dagli ospiti del Municipio di Lugano, dagli enti e dalle società cittadine. In Piazza della Riforma, alle 21:15, il Municipale e Capodicastero Consulenza e gestione Tiziano Galeazzi terrà l’allocuzione ufficiale che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube ufficiale della Città(@luganomycity).

A seguire, alle 21:45, la Civica Filarmonica di Lugano allieterà i presenti con un concerto.Alle 22:30 i fuochi d’artificio illumineranno il golfo di Lugano. Il grande spettacolo pirotecnico sarà intitolato “Emozioni di colori”. La ditta ticinese incaricata dello show, La Pirotecnica Sagl, rende noto che negli ultimi anni l’impatto ambientale dei suoi spettacoli èstato notevolmente ridotto utilizzando materiali sempre più riciclabili e biodegradabili, nel rispetto delle normative svizzere e CE internazionali.

In caso di tempo avverso (vento forza 11 o superiore), lo spettacolo sarà rinviato al giorno seguente e il programma della manifestazione potrebbe subire cambiamenti.

L’animazione musicale della serata è affidata alla Lüganiga band, la quale, oltre a chiudere ilcorteo serale, terrà anche due concerti in Piazza Manzoni: uno pomeridiano alle ore 18:00 euno al termine dello spettacolo pirotecnico.

I fuochi dal lago

La Società Navigazione Lago di Lugano organizzerà dei battelli-tribuna per dar modo di assistere allo spettacolo pirotecnico dal lago. I posti sono limitati ed è obbligatoria la riservazione. Informazioni e riservazioni: biglietteria.ch

Animazioni gastronomiche

Le animazioni gastronomiche sul lungolago cittadino verranno offerte in diversi luoghi:

• Piazza Manzoni: domenica 31 luglio e lunedì 1° agosto dalle 18:00 alle 01:00 con il grottino dell’Associazione Carnevale Lugano.

• Piazza Rezzonico: lunedì 1° agosto dalle 17:00 alle 24:00 con il grottino della Società Federale Ginnastica Lugano.

• Piazza Battaglini: domenica 31 luglio e lunedì 1° agosto dalle 17:00 alle 24:00

troverete il grottino DNA Bianconero & Events HCL.

• Piazza Luini: lunedì 1° agosto dalle 18:00 alle 24:00 verrà allestito il grottino del Gruppo Feste San Pietro Pambio.



La Festa Nazionale nei Quartieri

01.08 | dalle 10:00 | Piandera, Piazza

01.08 | dalle 18:00 | Carona, Piazza della Chiesa

Il lungolago verrà chiuso al traffico veicolare come da consuete disposizioni per la chiusura estiva, dalle 20:30 alle 01:30, con le relative deviazioni. Saranno sbarrate alla circolazione anche Via Magatti, Via Albrizzi, Via della Posta e Via Nizzola.

Si raccomanda l'uso dei mezzi pubblici o dei taxi per recarsi in città.