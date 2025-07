Altro grave infortunio sul lavoro in Canton Ticino: operaio precipita da un muro per otto metri

Infortunio sul lavoro in Canton Ticino. Poco dopo le 15 di martedì, a Pianezzo in via Monti di Paudo, stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 44enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, mentre svolgeva lavori di manutenzione del verde nei pressi di un muro, è precipitato cadendo da un'altezza di circa 8 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 44enne ha riportato ferite giudicate gravi.