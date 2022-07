Festival Oxilia, torna il concerto del duo Bracchi Magliocca

Martedì 2 agosto alle ore 21.15 in Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario un appuntamento tradizionale per il Festival Oxilia ossia il concerto per clarinetto e pianoforte del duo Bracchi Magliocca.

Come di consueto il duo proporrà una selezione di brani per questo organico particolare; sarà l'occasione per ascoltare due importanti interpreti come Ada Bracchi e Giuseppe Magliocca, che da cinquant'anni portano avanti un invidiabile sodalizio artistico e musicale, il quale vanta riconoscimenti di livello altissimo. Una serata che come di consueto consentirà di vivere in un clima più informale e 'da camera" la condivisione della musica; un momento per godere il piacere di "fare e ascoltare musica insieme" grazie alla guida di due interpreti di prim'ordine.