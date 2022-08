A Formazza un incontro sulla ‘strada delle Casse’

Si terra a Formazza, sabato 6 agosto alle 16.30, nella sala cinema del Municipio, l’incontro ‘Strada storica delle Casse: abbandono o recupero?'.

Gli argomenti trattati durante l’evento, organizzato dalla sezione del Vco della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, saranno le problematiche e i progetti per la messa in sicurezza della strada delle Casse, la sua valenza storica e la sua importanza nell'ambito della rete escursionistica nazionale e internazionale. Si parlerà anche del progetto Laghi & Monti Bike, l'itinerario cicloescursionistico transfrontaliero dal Gottardo al Lago Maggiore attraverso il Passo San Giacomo e del collegamento tra i percorsi nazionali svizzeri 1 e 3 e la Via del Mare.

“Gli interventi saranno tenuti da esperti di Fiab, del Cai e da tecnici. Purtroppo, malgrado invitati con un mese di anticipo, abbiamo dovuto prendere atto della non disponibilità dei tecnici di Anas a partecipare all'incontro” scrive Massimo di Bari, referente di Fiab.