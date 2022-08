E' Filippo Ganna ad aggiudicarsi la gara di ciclismo "Axion Lugano Summer Ride", che si è svolta nella città ticinese.

Il tesserato Ineos Grenadier di Verbania, si è imposto nel Criterium di 1.900 metri da percorrere per 21 volte precedendo al traguardo l'australiano Simon Clarke e il noto Vincenzo Nibali.

Grande successo per la corsa svoltasi a Lugano in una splendida domenica di sole, giornata aperta dalla competizione per Under 11, Under 13 e Under 15.