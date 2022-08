Lauretana acquisisce il marchio Acque Vigezzo, Vietti: "Inizieremo con 8 assunzioni"

Lauretana ha acquisito il marchio Acque Vigezzo. Entusiasta Giovanni Vietti, presidente e amministratore delegato di Lauretana S.p.A. "Ora faremo importanti lavori di ristrutturazione allo stabilimento e saremo pronti per partire nell'aprile 2023".

Nuovo stabilimento e nuova organizzazione che si tradurrà anche in nuove assunzioni: "Oggi l'azienda aveva un solo dipendente - prosegue Vietti - , un'impiegata che in questi giorni è da noi a Graglia per vedere come funzionano i nostri programmi, come lavoriamo. Poi assumeremo. Avvieremo due linee produttive: una per la plastica e l'altra per il vetro. Quindi inizialmente si tratterà di assumere almeno 7 o 8 persone, per poi arrivare a 15 in piena produzione".