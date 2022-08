Dopo il Covid torna il torneo dei Rioni

Dopo due anni di stop si torna in campo. È tutto pronto a Druogno per il Torneo dei Rioni, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 agosto.

Un appuntamento che unisce sport e amicizia, questo organizzato dalla Sportiva di Druogno e che giunge quest’anno alla sua 15esima edizione. Si inizia quindi lunedì con le prime sfide: Coimo-Orcesco e Villaggio-Cadone. Le finali sono previste venerdì.

“I residenti e i villeggianti di Druogno che fossero intenzionati a giocare possono contattare i responsabili dei rioni” fanno sapere dalla Sportiva.