Venerdì alla Lucciola arriverà Enrico Letta

Un altro 'big' della politica nazionale in Ossola ad una festa di partito. Dopo Matteo Salvini alla Lega Fest a Domo, è la volta di Enrico Letta che sarà ospite della festa dell'Unità alla Lucciola. Arriverà venerdì sera alle 20 accompagnato da Enrico Borghi.

Il segretario nazionale del Pd aveva annunciato ad inizio campagna elettorale: "farò una campagna casa per casa..." e così è. Letta continua nel suo tour che lo sta portando in giro per l'Italia così come Borghi sta facendo la spola tra feste ed eventi lungo tutta la Penisola, oltre ad essere ormai uno dei volti dei dem più presenti nelle trasmissioni e nei tg nazionali.