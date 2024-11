Corso di difesa personale per donne: imparare a proteggersi con consapevolezza e fiducia

Il 26 novembre, dalle ore 19:30 alle ore 20:30, il Centro del Cittadino, situato in via Cadorna, ospiterà un corso di difesa personale dedicato alle donne di tutte le età. L’obiettivo del corso è fornire strumenti pratici e immediati per prevenire e contrastare situazioni di aggressione fisica, con particolare attenzione alla violenza di genere.

Il programma, aperto a donne senza esperienza o preparazione fisica, offrirà un approccio completo all'autodifesa, mirando a promuovere la consapevolezza, la preparazione mentale e la fiducia nelle proprie capacità. La formazione si concentrerà non solo su tecniche fisiche, ma anche su aspetti psicologici che favoriscono una risposta adeguata in situazioni di rischio.

A guidare il corso sarà la dottoresssa Tania Micaela Cordone, psicologa e istruttrice di Krav Maga, con una lunga esperienza in temi legati all'autodifesa femminile e all'antibullismo. La sua esperienza e professionalità offriranno alle partecipanti gli strumenti necessari per affrontare e contrastare situazioni di pericolo con maggiore sicurezza e consapevolezza. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la dottoressa Cordone al numero 3469449083.