Guida Michelin 2025, confermata la stella all'Atelier di Domodossola: è l'unico nel Vco

La Guida Michelin compie 70 anni e assegna le Stelle 2025. In totale in Italia sono 69 le Stelle Green, 341 le Stella, 38 i Due Stelle e 14 i Tre stelle. Tra i ristoranti premiati in Piemonte c'è anche Atelier Eurossola di Domodossola, dello chef Giorgio Bartolucci. Prima stella Michelin in Ossola, ottiene il riconoscimento per il sesto anno consecutivo.

“Per me, per noi, è una grande soddisfazione. Non è facile confermarsi ai massimi livelli, ma anche questa volta il nostro lavoro è stato riconosciuto”, dichiara Bartolucci, che chiude un anno particolarmente brillante. “Il 2024 è stato, per me personalmente e per Atelier, intenso e positivo. Oltre alla Michelin, che è la più nota, siamo stati confermati in tutte le principali guide, come il Gambero rosso e Golosario di Massobrio. Anche su TripAdvisor le recensioni sono state ottime. Abbiamo partecipato a eventi importanti, collaborando con professionisti come Chicco Cerea, proponendo eventi come Domosofia gourmet che hanno avuto un grande successo”.

Il successo di Bartolucci è anche un po’ il successo – e il vanto – di una città e di una valle intera. “Lo percepiamo anche da chi viene a cena da noi: Domodossola è molto cresciuta negli ultimi anni e di questo ringrazio chi l’ha guidata e la guida. E se personalmente ho contribuito con la mia cucina ad aggiungere qualcosa a questo apprezzamento, non può che farmi piacere”. Il rapporto con il territorio è anche uno dei segreti della cucina di chef Bartolucci. “Valorizziamo i prodotti e i produttori locali, cerchiamo di innovare la tradizione, mantenendo ben salde le nostre radici ma dando una visione moderna, che è anche frutto delle mie esperienze personali all’estero”.

I premiati del Piemonte

In Piemonte, per la prima volta ricevono l'ambita prima Stella: il Canavacciuolo Le Cattedrali di Gianluca Renzi ad Asti, Canavacciuolo Lacqua by the Lake di Gianni Bertone a Pettenasco a Novara.

Mentor Chef Award ad Antonino Canavacciuolo per Villa Crespi sul Lago d’Orta a Novara.

Tra i nuovi premiati di Passion Dessert l’Enoteca di Davide Palluda a Canale e Coltivare di Luca Zecchin a La Morra.

Un nuovo ristorante riceve la Stella verde, dedicata a una cucina più sostenibile: Locanda La Raia Mirko Natali e Tommaso Arrigoni a Gavi.

Nessun nuovo Due Stelle e Tre Stelle in Piemonte. Mantengono le due stelle l’Antica Corona Reale di Cervere (Cn), La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d'Alba (Cn) e Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini di Penango. Le Tre Stelle restano a Villa Crespi sul Lago d’Orta a Novara e a Piazza Duomo ad Alba.

I ristoranti con Una Stella in Piemonte

Alba - Locanda del Pilone

Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale - All'Enoteca

Domodossola - Atelier

La Morra - Massimo Camia

Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna

Monforte d'Alba - FRE

Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta

Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake N

Pinerolo - Zappatori

Piobesi d'Alba - 21.9

Pollone - Il Patio

Priocca - Il Centro

San Maurizio Canavese - La Credenza

Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d'Alba - Guidoristorante

Soriso - Al Sorriso

Tigliole - Ca' Vittoria

Torino - Andrea Larossa

Torino - Cannavacciuolo Bistrot

Torino - Carignano

Torino - Condividere

Torino - Del Cambio

Torino - Magorabin

Torino - Piano35

Torino - Unforgettable

Torino - Vintage 1997

Treiso - La Ciau del Tornavento

Venaria Reale - Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante - Nazionale

La Guida Michelin 2025 completa è disponibile sul sito: www.guide.michelin.com