Musica in Quota, in alta Formazza suona il Trio Libertango

Dopo la tappa di domenica 14 agosto con l'esibizione dei Keily's Folk all'Alpe Crampiolo, mercoledì 17 agosto sarà il Trio Libertango a calcare il palco più vicino al cielo dell'edizione 2022 di Musica in Quota, nei pressi del Rifugio Città di Busto in Valle Formazza.

Libertango nasce come un duo, composto dal flautista Marco Rainelli e dal chitarrista Marco Brusa, nel 2007 con l’intento di divulgare il repertorio per flauto e chitarra, da fine ‘700 ai giorni nostri, affiancandolo a originali e interessanti trascrizioni. Nel 2017, a 10 anni dalla costituzione del gruppo, viene registrato il disco “Gusto Latino” contenente la celebre Histoire du Tango di Astor Piazzolla, omaggi a danze tipiche della tradizione sudamericana e a importanti compositori quali Jobim, Toquiño, Gardel, Villa-Lobos. Il progetto si è recentemente rimodulato trasformandosi nel Trio Libertango, avvalendosi della preziosa collaborazione del percussionista Paolo Pasqualin, grazie al quale l’evidente impronta popolare dei brani latini viene arricchita dai suoni e dalla ritmica delle percussioni.

DATI TECNICI . Ritrovo: ore 8.00, parcheggio sotto la diga di Morasco (Riale). Itinerario: Diga di Morasco – Alpe Bettelmatt – Rifugio Città di Busto. Dislivello: 740 metri (difficoltà: E). Tempo percorrenza: 2h 30 ′ . Guida: Otello Facchini 348 6022824 facchiniotello56@gmail.com – Associazione AccompagNatur. Pranzo al sacco. In alternativa possibilità di ristoro presso il Rifugio Città di Busto. Per info e prenotazioni (fortemente consigliate) 379 1477005, e-mail info@rifugiocittadibusto.it .

Dal parcheggio a pagamento sotto la diga di Morasco (Riale) si risale a destra la comoda strada che porta alla casa del guardiano della diga e si prosegue costeggiando il lago fino in fondo, nei pressi della stazione di partenza della funivia Enel. Restando in costa a destra si raggiunge il sentiero che sale rapidamente e porta nello stupendo vallone di Bettelmatt, alpeggio rinomato per la produzione dell’omonimo e squisito formaggio. Lo si percorre fino in fondo, per raggiungere il gruppo di baite, e si prende quindi il sentiero – ripido ma ben evidente – che sale gli ultimi 350 metri di dislivello fino alla Piana dei Camosci e al Rifugio Città di Busto: magnifico il paesaggio d’alta quota, con vette sopra i 3000 m e ampie valli, scenari alpini meravigliosi e ricchi di storia.