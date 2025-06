Torna lo storico luna park a Santa Maria Maggiore

È da oltre 60 anni una presenza fissa in Valle Vigezzo: l’autoscontro e le giostre dal 1964 animano le estati a Santa Maria Maggiore, grazie alla famiglia Sortino, i pionieri del luna park a Santa Maria Maggiore. Infatti, Giuseppe e Silvana Sortino nel lontano 1964 portarono nella Valle dei Pittori una nuova opportunità di divertimento e aggregazione che prosegue ancora oggi con i figli e i nipoti, dando vita ad un luogo di socializzazione per i residenti e i turisti. Un attaccamento, questo dei giostrai alla valle, che è ricambiato dagli stessi vigezzini: il 25 agosto 2014 il comune di Santa Maria Maggiore ha intitolato il piazzale che ospita le giostre (nella pineta) proprio a Giuseppe e Silvana Sortino. Lo storico luna park è stato protagonista indiscusso di questi ultimi decenni di vita vigezzina: ha superato anche i danni dell’alluvione del 1978 e torna anche quest’anno. Le giostre sono già state montate e l’apertura è prevista per oggi, sabato 28 giugno. “È un Luna Park tutto rinnovato con nuove attrazioni tra le quali è tornato l'autoscontro che era mancato l'anno scorso e nei prossimi giorni – spiegano i giostrai – arriverà anche il tappeto volante a completare i divertimenti dell'estate”.