Sentieri e Pensieri, Paolo Nori e l'incredibile vita di Dostojevskij aprono l'edizione 2022

Dopo la giornata d'anteprima in ricordo di Benito Mazzi sarà l'incontro con Paolo Nori ad inaugurare ufficialmente il 19 agosto la decima edizione di Sentieri e Pensieri. La rassegna letteraria organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta. Proseguirà poi con importanti nomi del panorama culturale, della letteratura, dell'economia, della scienza, dello sport e dello spettacolo fino al 25 del mese.

Durante il primo incontro in calendario lo scrittore emiliano presenterà alle 18 il suo ultimo libro edito da Mondadori, 'Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij'. Nori, laureato in letteratura russa, ha pubblicato numerosi romanzi e saggi, oltre ad aver tradotto e curato opere di autori russi, tra cui Puškin, Gogol’, Turgenev, Tolstòj, Chekhov, Dostoevskij. In questo nuovo libro Nori racconta l’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij, ingegnere senza vocazione, genio precoce della letteratura russa, aspirante rivoluzionario, scrittore spiantato, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi.