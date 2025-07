A Toceno incontro di auto e moto d'interesse storico

In occasione della festa della Gran Madre, Toceno sabato 5 luglio organizzerà un incontro di auto e moto di interesse storico immatricolate prima del 2004. Le auto saranno posizionate nella piazza della Chiesa (massimo dieci) e le moto, fino ad esaurimento posto, nella stessa piazza e nei parcheggi delle vicinanze.

L'appuntamento è dalle 8 con il ritrovo i piazza della Chiesa a Toceno, alle 9.30 si partirà per un giro turistico in Valle Vigezzo. al rientro aperitivo in piazza e pranzo presso la tendostruttura. Per ulteriori info Pietro 3492902361 Matteo 3791280420 anche whatsapp.