Ferrovie, macchinette per i biglietti guaste e un solo sportello aperto

Stazione internazionale di Domodossola: code e macchinette per i biglietti che non funzionano.

Le foto dell'atrio della stazione di Domodossola mandateci da alcuni viaggiatori lo dimostrano.

"Succede così da tempo" dice una persona che viaggia spesso in treno. "Una sola biglietteria aperta in una stazione internazionale è una cosa assurda" aggiunge un altro viaggiatore in coda davanti allo sportello. Ma non è tutto. Una terza persona si lamenta: "Il problema è che da due settimane le macchinette per fare i biglietti sono guaste e non vengono riparate. Così tutti i passeggeri si riversano sullo sportello della a biglietteria della stazione".

Sarà probabilmente anche un problema di carenza di personale ma ad essere penalizzato è sempre il viaggiatore.