Frontaliere Sicuro fa tappa a Domodossola per un’ora di formazione intensiva gratuita

Un nuovo modo di informare e mettere i lavoratori frontalieri nelle condizioni di conoscere leggi e regole della Svizzera. Si chiama “formazione one-shot”, è gratuita ed è un’ora intensiva di approfondimento dei temi più importanti che ogni frontaliere deve conoscere: Diritto del lavoratore, Previdenza, Fiscalità.

L’appuntamento è per sabato 27 agosto, alle ore 10.00, nella sala Falcioni di via Giacomo Mellerio 8 a Domodossola (ex cappella Mellerio).

PROFESSIONISTI A SERVIZIO DEI LAVORATORI

Il progetto è di Frontaliere Sicuro, società svizzera di consulenza e servizi per Frontalieri, Permessi B e imprenditori, che si prodiga nella divulgazione delle regole da conoscere con eventi formativi ad hoc: negli ultimi tre anni, sono stati oltre 2.500 i frontalieri che hanno seguito i loro incontri.

Le informazioni - specifiche e concrete, volte a facilitare la vita del lavoratore Frontaliere - saranno messe a disposizione da tre relatori di comprovata esperienza. Stefano Bassan (Giga Consulting SA) approfondirà il tema “Diritto del lavoratore”, parlando di disoccupazione, di imposta alla fonte, di maternità. A seguire sarà Mattia Cavallini, esperto nella consulenza previdenziale e assicurativa, ad affrontare l’argomento “Previdenza”, con un esempio completo del sistema dei 3 pilastri e un focus sull’importanza della previdenza integrativa. Chiuderà i lavori il dottore commercialista Raffaele Toscano, che a proposito di “Fiscalità” chiarirà tutti i dubbi su tasse, dichiarazioni in Italia e accordo doppia impostazione.

L’ISCRIZIONE È GRATUITA

Un evento dunque da non perdere per approfondire i temi più importanti per i lavoratori frontalieri. Per iscriversi gratuitamente e riservare il proprio posto è necessario seguire il seguente link e compilare il form presente: https://bit.ly/3QAu9DT

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito www.frontalieresicuro.com e la mail info@frontalieresicuro.com