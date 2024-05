Si balla a ritmo latino all'Alice After Dinner

Dopo il successo di sabato scorso è stato riconfermato il Latino Americano a partire dalle ore 22.00 prima della consueta serata all'Alice After Dinner. Ad intrattenere la serata ci sarà Dj Aurelio con la collaborazione di Domenico Simmaco ed i suoi animatori.

La serata, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 22.00 e fino all'una si balla a ritmo di Bachata, Salsa e Kizomba dopodichè ci saranno i Level Up fino a chiusura.



Per i più piccoli invece ci sarà la serata dedicata a loro nella sala "Il Cielo" in collaborazione con il format CloudEvents.