Terzo Polo, presentate le liste. Poca 'Novara', niente Vco

Pochissima Novara, niente Vco. E’ questo il bilancio finale della presenza dei nostri territori nelle liste del cosiddetto “Terzo polo”, la formazione nata dalla convergenza di Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi.

Guiderà infatti la lista plurinominale per la Camera che comprende sia la provincia di Novara che quella del Vco il renziano Luigi Marattin, di Ferrara, vicecapogruppo uscente di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze alla Camera. Dietro di lui due candidati vercellesi, Francesca Tini Brunozzi, coordinatrice provinciale di Italia Viva e Fabrizio Finocchi, attualmente esponente di Azione, già coordinatore cittadino Consigliere Provinciale, Presidente del Consiglio Provinciale di Vercelli e Assessore provinciale all’Ambiente, ai tempi della sua appartenenza a Forza Italia. Per trovare un nome novarese bisogna scendere fino al quarto posto del listino, una posizione di pura testimonianza: la candidata è Michela Poeta, di Azione, 60 anni, già del Partito Democratico, funzionaria amministrativa dell’Asl di Novara.

Nel collegio uninominale di Novara e Vco per la Camera il terzo polo schiera un biellese, Vittorio Barazzotto, politico di lungo corso, già assessore e sindaco nella città laniera e consigliere regionale per il Pd, passato a Italia Viva nel 2019.

Per quanto riguarda il Senato l’unico candidato novarese è Roberto Faggiano, di Borgomanero, esponente di Azione, già candidato sindaco a Borgomanero. Faggiano ha trascorsi in Rifondazione Comunista, poi nel Pd, infine in Italia Viva prima dell’approdo al partito di Calenda. Il borgomanerese è candidato nel collegio uninominale di quadrante del Piemonte 2 del Senato e anche al quarto posto nel plurinominale nel collegio. Piemonte 1

Il capolista del plurinominale del Piemonte 2 è il renziano Ivan Scalfarotto, dirigente nazionale e deputato uscente di Italia Viva, seguito da Cristina Peddis segretaria di Azione nella città metropolitana di Torino, da Vincenzo Pellegrino consigliere comunale a Cuneo e Anna Bracco, coordinatrice cittadina di Italia Viva a Cuneo.