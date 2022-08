Premosello, la minoranza: “A quando il trasferimento dell'ufficio postale nell'ex sede della banca?”

Il capogruppo della minoranza di Premosello, Andrea Monti, ha chiesto con un'interrogazione alla giunta Fovanna aggiornamenti sul possibile spostamento dell’ufficio postale e la posa di un Postamat nell'ex sede della banca, che il Comune intenderebbe vendere.

“Ribadendo la nostra totale contrarietà alla vendita dell’immobile abbiamo interrogato il Sindaco per capire quali atti tangibili siano stati fatti o si intendano fare per affrontare questa vicenda. Questa iniziativa era contenuta nel nostro programma elettorale e ne costituiva un elemento qualificante. La richiesta da noi formulata è conseguente alle affermazioni espresse ufficialmente dal Sindaco nel Consiglio comunale del 30 giugno 2022. Ci auguriamo che le parole pronunciate dal primo cittadino nella seduta consigliare sulla questione non rappresentino una dichiarazione in astratto a cui non si era dato e e non si darà seguito” spiega Monti.

“Riteniamo -sottolinea la lista Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago- nell'interrogazione che lo spostamento dell’ufficio postale in una sede, oggettivamente, più idonea e la eventuale ed auspicabile posa di un postamat ,risponderebbero ad una necessità di implementazione dei servizi alla cittadinanza (in particolare a favore delle categorie più deboli) e potrebbero essere un utile strumento a vantaggio degli operatori economici (artigiani,commercianti e imprese del settore turistico) presenti nel nostro territorio.

“Risulta impensabile -concludono- che un importante Comune continui ad avere un ufficio postale privo di un adeguato spazio di attesa e di spazi idonei a ricevere, dignitosamente, l’utenza e risulta, altrettanto, ingiustificabile che l’amministrazione comunale non si adoperi per migliorare il servizio, avendo gli spazi adeguati per dare una risposta efficiente alla annosa problematica”.