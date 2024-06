Un mese di luglio ricco di appuntamenti alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”

Sarà un mese di luglio molto ricco di eventi, laboratori e workshop alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore.

Il programma inizia giovedì 4 luglio alle 21.00 con il concerto “Un Bach vigezzino nella revisione di Jean Barbieri” con Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte. Ingresso a contribuzione responsabile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dal 5 al 7 luglio la scuola ospiterà il laboratorio di scrittura creativa “Oltre la montagna”, un percorso didattico per adulti a cura di Davide Vanotti. È possibile inviare la propria richiesta di iscrizione a segreteria@fondazionerossettivalentini.it (minimo 8, massimo 15 partecipanti). Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 75€.

Dal 12 al 14 luglio è in arrivo la sesta edizione della Mountain Academy. Tre giorni sulle Alpi per creare un taccuino d’artista. Ormai uno degli appuntamenti fissi dell’estate di Santa Maria Maggiore, la Mountain Academy è un corso pratico-teorico che, a partire dalle suggestioni e ispirazioni montane della Valle Vigezzo, mette alla prova i suoi partecipanti e li invita a sperimentare e scoprire tecniche e approcci diversi. Le tre giornate sono curate da “La Tana dei Lupi Gentili”. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 60€. Info e prenotazioni a segreteria@asilobianco.it oppure segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Il 20 luglio alle ore 15.00 prenderà il via “Belle Arti Kids”, il ciclo di attività didattiche e laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni. Gli appuntamenti successivi si terranno il 17 e 24 agosto, sempre alle ore 15.00. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@fondazionerossettivalentini.it (minimo 6 massimo 10 bambini partecipanti). Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 6€.

Ad un mese dal taglio del nastro, sabato 27 luglio alle ore 11.00 è in programma la visita guidata alla mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”. È richiesta la prenotazione a segreteria@fondazionerossettivalentini.it, minimo 5 persone, massimo 20. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 5€.